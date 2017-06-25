США до жовтня можуть ухвалити рішення щодо надання зброї Україні - Порошенко

Президент Петро Порошенко анонсує протягом двох-трьох місяців візит в Україну міністра оборони США Джеймса Меттіса і підписання низки оборонних угод між Україною та Сполученими Штатами та ухвалення рішення про надання оборонної зброї до жовтня.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.

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«Щодо оборонних угод ми сьогодні маємо фактично погоджений текст. Ми протягом двох-трьох місяців чекаємо візит міністра оборони США до України. Під час цього візиту ми сподіваємося, що угоди будуть підписані. Наголошую на тому, що це не зупиняє процес надання Україні… оборонної зброї, не говорячи про летальну зброю, бо це те, що ми поставили пріоритетом», - зазначив Порошенко.

«Процес надання оборонної зброї йде дуже і дуже активно», - зауважив глава держави і повідомив, що під час його зустрічей в Пентагоні та Білому домі було підтверджено, що питання щодо постачання Україні оборонної зброї спробують вирішити до кінця бюджетного року, який триває до жовтня.

«Ми також чекаємо, що ці позиції будуть прийняті та реалізовані», - підсумував Порошенко.

Раіше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої співрозмовники обговорили шляхи надання Україні оборонного озброєння.