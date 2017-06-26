В УСПП анонсували створення міжнародної робочої групи щодо трансформації України

Представники громадянського суспільства, експерти та парламентарії різних країн створять міжнародну робочу групу з трансформації України, завданням якої буде забезпечення модернізації не тільки в економічній, а й у соціальній площині.

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Про це повідомив президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова Об'єднання організацій роботодавців Анатолій Кінах у Києві на Національному форумі з трансформації України.

«Найближчим часом буде створено міжнародну робочу групу за участю міжнародних експертів, громадянського суспільства і партнерів. Будуть представлені Польща, Литва, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Це відкритий формат. Буде конкретна робота - підготовка стратегії трансформації України. Ми ставимо завдання модернізації України не тільки в економічній площині - йдеться про гуманітарну сферу, моральне, духовне здоров'я нашого суспільства. Безперечно, нам необхідно сформувати і конкурентоспроможну економіку», - сказав Кінах.

Також президент УСПП зазначив, що планується створення й міжпарламентського форуму з трансформації України.

«До цієї роботи залучаються представники парламенту Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів. Ми ставимо завдання забезпечити синергію зусиль України і міжнародних партнерів на парламентському рівні. Буде створено міжпарламентський форум з трансформації України», - повідомив Кінах.

За його словами, Україна деіндустріалізується, що призводить до збільшення сировинних галузей в економіці країни, і ця проблема потребує оперативного вирішення.

«Ми перетворюємося на державу з сировинним типом економіки. У нинішніх умовах до 70% економіки України має сировинний характер. Це дуже ризикована позиція, у світі немає жодного позитивного прикладу успішного розвитку держав і високого рівня життя громадян у країнах з сировинною економікою. У нас відбувається втрата високотехнологічних галузей, є ознаки деіндустріалізації», - наголосив Кінах.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність спільно з міжнародними партнерами сформувати план трансформації і відновлення для України, що дасть змогу прискорити необхідні зміни.