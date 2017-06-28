В Раді пропонують змінити Конституцію, обмеживши повноваження президента

Основний закон, за яким нині живе Україна, потребує змін, оскільки не відповідає запитам і намірам суспільства, які зазнали кардинальних змін після Революції гідності. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив народний депутат, голова політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Тарас Батенко.

«За чинним Основним законом ми живемо вже понад 20 років. За цей час докорінно змінились і ми, і Україна. Конституція ж залишається незмінною. Лише час від часу до неї вносять косметичні правки, щоб прикрити політичні домовленості влади та її прагнення й надалі грабувати країну та наш народ», – наголосив політик.

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За словами нардепа, необхідно розпочати глибокий та всеосяжний конституційний процес за участю якнайширшого кола експертів, патріотичних політиків і громадських активістів. Його результатом повинен стати новий Основний закон, що його має створити український народ у своїх власних інтересах.

«Тільки так ми зможемо отримати документ, який гарантуватиме свободу, гідність і права людини», – вважає Тарас Батенко.

Політик також підкреслив, що УКРОП виступає за перетворення України на парламентську республіку з потужним місцевим самоврядуванням та обмеженими повноваженнями президента. Поки Основний закон не буде змінений, патріотична частина суспільства мусить робити все для захисту конституційних прав і свобод громадян і контролювати, як влада дотримується обов’язків, покладених на неї Основним законом.