Партія Тимошенко наскаржилася на Тернопільську ТВК до прокуратури

Тернопільська обласна прокуратура вимагає від обласної Територіально виборчої комісії врахувати ухвалу Київського адміністративного суду.

Про це йдеться в офіційному письмовому зверненні до голови обласної ТВК Наталії ЧУЙКО за підписом першого заступника прокурора області Миколи ЛЮШНЕНКА. В документі зокрема зазначається, що прокуратура, розглядаючи звернення народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО (голова обласного осередку партії “Батьківщина” – УНІАН) з приводу порушень законодавства про вибори, з’ясувала, що ухвалою Київського адміністративного суду Тернопільській ТВК, дільничним комісіям заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на проведення 15 березня позачергових виборів до Тернопільської облради. Також в документі зазначено, що ця ухвала може бути оскаржена у Київському адміністративному апеляційному суді, хоча при цьому виконання ухвали не призупиняється.

В документі також вказано, що рішення Тернопільського окружного адміністративного суду про відновлення виборчого процесу може бути оскаржене в Львівському апеляційному суді. Відтак прокуратура висунула вимогу до ТВК “забезпечити дотримання норм діючого законодавства та врахувати рішення судів у своїй роботі”.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУ-НС.

11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовольнив позов обласної організації ВО «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради, повідомила голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії, усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів Тернопільської обласної ради.

Сьогодні, 13 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування позачергових виборів депутатів Тернопільської облради.