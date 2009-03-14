Тернопільщина повністю готова до завтрашніх виборів

16:50, 14 березня 2009
Політика
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Відзвітувала голова ТВК

Тернопільщина повністю готова до проведення 15 березня позачергових виборів до Тернопільської обласної ради.

У цьому кореспондента УНІАН запевнила голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО.

За її словами, усі райони забезпечені бюлетенями, дільниці - усім необхідним, станом на сьогодні уже мають бути роздані запрошення мешканцям області із повідомленням, де розташована їхня дільниця для голосування.

“Наразі чекаємо рішення Львівського апеляційного суду”, - повідомила Н.ЧУЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

Зараз Львівський апеляційний суд розглядає цю скаргу БЮТ.

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