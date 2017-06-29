НАБУ і САП не мають права розслідувати діяльність Манафорта як консультанта ПР – заява

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура наголошують, що не уповноважені розслідувати діяльність Пола Манафорта як політичного консультанта Партії регіонів.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП, переданій УНІАН прес-службою Бюро.

"У відповідь на численні запити ЗМІ та з метою унеможливити спекуляції у зв’язку з повідомленнями про отримання фірмою Пола Манафорта 17 млн дол. США від Партії регіонів упродовж 2012-2014 років, повідомляємо, що у матеріалах, переданих Національному антикорупційному бюро України колишнім першим заступником голови Служби безпеки України Віктором Трепаком у травні минулого року, ім’я Пола Манафорта згадується у 22 записах за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року. Загальна сума витрат, вказаних у цих записах, становить 12,7 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як підкреслили НАБУ і САП, наявність прізвища Манафорта у списках так званої "чорної бухгалтерії" ПР "не означає, що він дійсно отримав ці кошти, адже у графі отримувачів містяться підписи інших осіб".

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Крім того, зазначається, що НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів. "Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством. Оцінку діям даної особи мають давати компетентні органи інших держав, чия юрисдикція поширюється на розслідування ймовірних фактів таких правопорушень", - зауважили у Бюро.

У відомстві також нагадали, що детективи НАБУ та прокурори САП розпочали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Трепаком, 30 травня 2016 року.

В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року голові ЦВК, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата у президента США Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної каси" "Партії регіонів", коли співпрацював з колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт відігравав роль політичного консультанта-радника і допомагав "Партії регіонів" та Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

У грудні 2016 р. Манафорт стверджував, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є сфальсифікованою.

Також минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Бюро в рамках розслідування кримінального провадження про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів не проводить розслідування щодо Манафорта.