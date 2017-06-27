САП не знайшла доказів причетності Манафорта до "чорної бухгалтерії" ПР

Підписів екс-радника колишнього президента Віктора Януковича Пола Манафорта не було ні на одній з сторінок "амбарной книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв'ю каналу ZIK.

Глава САП зазначив, що раніше справа перебувала в провадженні НАБУ.

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"Але ми ніяких доказів причетності Манафорта не знайшли. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає", - заявив Холодницький.

Тому, зазначив він, виробництва "амбарной книзі" "регіоналів" були направлені для вивчення управлінню спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

"Ми вважаємо, що ці записи можуть доводити взаємозв'язок тих осіб, які проходять по цій справі. Тому саме так визначено підслідність", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, що екс-радник Трампа Манафорт неодноразово заявляв про свою непричетність до "чорної каси" Януковича.