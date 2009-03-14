Ющенко вручив паспорт адміністратору Мукачівської греко-католицької єпархії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди з нагоди 70-річчя подій, пов`язаних із проголошенням Карпатської України, та паспорт громадянина України єпископу, Апостольському адміністратору Мукачівської греко-католицької єпархії Мілану ШАШКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, урочиста церемонія відбулася у приміщенні Хустської спеціалізованої загальноосвітньої школи ім. Августина Волошина. Серед нагороджених – колишні карпатські січовики, науковці, громадські та культурні діячі, які роблять гідний внесок у вивчення спадку Карпатської України, відновлення історичної пам`яті нашого народу.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО наголосив, що місто Хуст є знаковим в історії Української держави. Адже саме тут 1919 року на Народних Зборах карпатські українці заявили про своє бажання жити в єдиній і соборній Україні. Тут 15 березня 1939 року була проголошена незалежна українська держава – Карпатська Україна.

Президент підкреслив, що незалежна Карпатська Україна назавжди стала символом непереможності української нації, її соборності та єдності.

Він назвав символічним те, що урочистість відбувається саме у тій будівлі і залі, де сім десятиліть тому зібрався історичний Сойм Карпатської України. «Тут великий українець, отець Августин Волошин оголосив про волю закарпатців відродити Українську державу», - підкреслив він.

«Сьогодні у стінах, які були свідками тих подій, у школі, що носить ім`я Героя України Августина Волошина, ми вшановуємо десятки тисяч патріотів, які боролися за українську державність. Ми вшановуємо єдність всього світового українства, яке допомагало і підтримувало Карпатську Україну», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що надзвичайно радий бачити у цій залі людей, які в 1939 році захищали Карпатську Україну. Від імені всього українського народу глава держави висловив їм слова найвищої поваги.