Тимошенко: Україна стрімко наближається до світових стандартів

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників системи Держспоживстандарту та громадських рухів з нагоди Всесвітнього дня прав споживача.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України.

Як зазначила прем’єр у своєму привітанні. “Україна з кожним днем стрімко наближається до найкращих, загальноприйнятих світових стандартів, застосовуючи їх не лише в промисловості і сфері послуг, а й під час оцінювання життя і безпеки людини”. “Водночас на сьогодні в Україні та у цілому світі найбільш економічно незахищеними в суспільстві залишаються споживачі. Саме ви, захисники прав споживачів, стоїте на сторожі їх інтересів і тим самим робите колосальний внесок у захист здоров’я та безпеки наших громадян”, - підкреслили голова уряду.

Вона висловила переконання, що “професіоналізм, висока відповідальність та відданість обраній справі і надалі сприятимуть захисту прав споживачів — прав на безпеку, інформацію, вибір та право бути почутими”.

“Уряд заінтересований у налагодженні діалогу між споживачами, продавцями та виробниками. Я вірю в те, що консолідувавши зусилля, ми створимо належні умови для забезпечення споживачів якісними і безпечними товарами та послугами. Ми з вами разом маємо працювати для того, щоб рівень захисту прав споживачів зростав одночасно з розвитком національної економіки, впровадженням нових систем якості та підтримкою конкурентоспроможності виробників”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО і побажала працівникам системи Держспоживстандарту міцного здоров’я, щастя, благополуччя, родинного достатку, добра і злагоди.