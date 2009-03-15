У Комітеті виборців розповіли про «небезпечний дзвінок» з Тернополя

На Тернопільщині у багатьох виборчих дільницях кількість бюлетенів не збігається із даними, які фігурують в накладній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі із журналістами повідомив голова обласного осередку Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК. Він не виключає, що це зроблено свідомо. “Це одна з технологій маніпуляції. Потім на кінцевому етапі такі невідповідності кількості бюлетенів фіксуватимуть, на цій підставі змушуватимуть представників дільничних комісій переписувати протоколи, а в них вже може бути зовсім інша інформація”, – не виключає Я.ДЖОДЖИК.

У свою чергу голова фракції БЮТ в Тернопільській облраді Ігор РОМАНКІВ наголосив, що вивезення бюлетенів із видавництва “Збруч” та їх доставка на дільниці відбувалася з порушенням чинного законодавства. “Забирати бюлетені мають три представники комісії від різних політичних сил. Але ніхто не перевіряв цього, і фактично троє представників комісії ніколи не приїжджали. А коли забирають бюлетені представники однієї політичної сили – це вже погано і породжує сумніви”, – сказав І.РОМАНКІВ. Він також стверджує, що з видавництва бюлетені “вивозили в райдержадміністрації, а звідки потім розвозили на дільниці без супроводу правоохоронців”.

На останній факт звернув увагу речник Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО. “Органи внутрішніх справ вчора відмовилися супроводжувати бюлетені до дільниць і це небезпечний “дзвінок”. Після 2004 року ми завжди хвалили міліцію, вона забезпечувала проведення виборчого процесу. Сьогодні вже все нормально, але те, що вони вчора самоусунулися – це тривожить”, – сказав О.ЧЕРНЕНКО. Він наголосив, що в компетенції міліції – забезпечувати спокій і правопорядок, а не вирішувати – законні вибори чи незаконні. “А те, що члени комісій вчора самі розвозили бюлетені – це те саме, якби гроші з банків забирали не інкасатори, а звичайні банківські клерки, без бронежилетів. Коли члени комісій самі розвозять документи суворої звітності – це проблема”, – переконаний О.ЧЕРНЕНКО.

У свою чергу прес-секретар обласної прокуратури Леся ДОЛІШНА зауважила, що до прокуратури було 4 звернення від суб’єктів виборчого процесу, що не забезпечується охорона бюлетенів. “Нами було оперативно відредаговано, порушення були усунуті”, – запевнила Л.ДОЛІШНА.