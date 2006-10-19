Солана запросив Тимошенко до Брюсселя як ”лідера опозиції”

Генеральний секретар Ради ЄС Хав’єр СОЛАНА запросив лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО у Києві.

У програмі перебування в Україні Генерального секретаря Ради ЄС ця зустріч значилася як «зустріч з лідером опозиції», зазначили у прес-службі БЮТ.

Співрозмовники обговорили розвиток політичної ситуації в України.

Х.СОЛАНА висловив занепокоєння відсутністю прогресу в наближенні України до Світової організації торгівлі, що унеможливлює поглиблення відносин між Україною і ЄС. Зокрема, відзначив Х.СОЛАНА, відстрочується початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Ю.ТИМОШЕНКО у свою чергу, підтвердила позицію БЮТ щодо необхідності прийняття пакету законопроектів, необхідних для вступу України до СОТ.