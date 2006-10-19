Солана запросив Тимошенко до Брюсселя як ”лідера опозиції”
...и чимшвидше, бо нема прогресу
Генеральний секретар Ради ЄС Хав’єр СОЛАНА запросив лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель найближчим часом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО у Києві.
У програмі перебування в Україні Генерального секретаря Ради ЄС ця зустріч значилася як «зустріч з лідером опозиції», зазначили у прес-службі БЮТ.
Співрозмовники обговорили розвиток політичної ситуації в України.
Х.СОЛАНА висловив занепокоєння відсутністю прогресу в наближенні України до Світової організації торгівлі, що унеможливлює поглиблення відносин між Україною і ЄС. Зокрема, відзначив Х.СОЛАНА, відстрочується початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.
Ю.ТИМОШЕНКО у свою чергу, підтвердила позицію БЮТ щодо необхідності прийняття пакету законопроектів, необхідних для вступу України до СОТ.