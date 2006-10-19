Рішення Ради НСНУ: Наша Україна - не народний союз

Партія “Народний союз “Наша Україна” на своєму з’їзді в суботу планує спростити свою назву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ради партії НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. За його словами, сьогодні на засіданні ради партії обговорювалось питання винесення на з’їзд пропозиції щодо зміни назви НСНУ на “Наша Україна”, яку раніше партія застосовувала лише як скорочену назву.

Також він зазначив, що на засіданні було проаналізовано стан підготовки до з’їзду, обговорено проекти документів.

За його словами, приємною новиною є те, що до складу партії увійшли заступники глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК та Віктор БОНДАР, а також міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, кандидатури яких були підтримані одноголосно.

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ розповів, що рада партії також обговорила принципи формування керівних органів. “Таким чином, можна сказати, що партія до з’їзду готова”, - сказав він, додавши: “Побачимо, як пройде”.