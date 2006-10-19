Порошенко про НСНУ, Ющенка та молодих яскравих харизматиків

Член ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО погоджується з думкою, що входження до НСНУ заступників глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА і Віктора БОНДАРЯ ставить крапку в розмовах про відхід від партії Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам П.ПОРОШЕНКО зазначив, що він надзвичайно задоволений рішенням А.ЯЦЕНЮКА і В.БОНДАРЯ увійти до партії. Він назвав їх молодими, харизматичними, талановитими, яскравими політиками. «Думаю, що входження (до НСНУ - УНІАН) таких людей, як ЯЦЕНЮК і БОНДАР, сьогоднішня зустріч у Президента є яскравою демонстрацією приреченості нових проектів, про які говорили окремі політики».

Відповідаючи на запитання, чи можна його слова трактувати так, що входження до НСНУ цих осіб ставить крапку в розмовах про відхід від НСНУ Президента, П.ПОРОШЕНКО сказав: «Це ваш аналітичний коментар», додавши, що не заперечує проти такого трактування.

Також він зазначив, що під час з’їзду проголосує за те, щоб А.ЯЦЕНЮКА і В.БОНДАРЯ включити до ради партії, якщо це питання буде винесено на голосування. Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання, чи підтримає він ці кандидатури на посаду керівника партії, він нагадав, що керівником партії є Президент України В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про можливість прийняття з’їздом рішення про поновлення переговорів щодо створення широкої коаліції, якщо з такою пропозицією до з’їзду звернеться Президент, П.ПОРОШЕНКО зауважив, що партія на з’їзді має прийняти з цього приводу остаточне рішення. “Оскільки мова йде не про забавки”, - сказав він.

Водночас він зауважив, що рішення з’їзду НСНУ не матиме остаточних наслідків, як і рішення Президії блоку, яку можна зібрати і змінити рішення. На думку П.ПОРОШЕНКА, для цього має бути міжпартійний з’їзд членів блоку “Наша Україна”.