ЄС викликає Путіна на килим

Керівники держав-членів Євросоюзу зберуться в п’ятницю на неформальний саміт у фінському місті Латі.

Головними темами зустрічі, на яку, зокрема, запрошено російського президента Володимира ПУТІНА стануть питання дієздатності ЄС та його енергетична політика, повідомляє «Німецька хвиля».

Євросоюз прагне того, щоб Росія ратифікувала Європейську енергетичну хартію. Керівництво цієї держави схвалило документ у 1994 році. Згідно з хартією, Росія, зокрема, зобов’язувалася пропускати без перешкод газ з центральної Азії та відкрити свій монополізований ринок для компаній з Євросоюзу.

Водночас керівники деяких країн ЄС застерігають від збільшення енергозалежності від Росії. Четверта частина газу та нафти, що споживає Євросоюз, надходить саме з цієї держави і ця цифра невпинно зростає. Окрім енергетики, керівництво Євросоюзу розмовлятиме із В.ПУТІНИМ про порушення прав людини та свободи слова в його країні. Зокрема, про вбивство відомої журналістки Анни Політковської та депортацію осіб грузинської національності.