Зварич погрожує Герман судом

Міністр юстиції Роман Зварич, який подав у відставку 19 жовтня, направив листа до Голови Верховної Ради Олександра Мороза з вимогою спростувати недостовірну інформацію, оприлюднену в парламенті народними депутатами Ганною Герман та Миколою Джигою про “нібито використання на розробку пакету антикорупційних законопроектів 2 мільйонів доларів, виділених Міністерством юстиції Канади”, повідомляє прес-служба Нашої України.

Зварич вважає, що такі виступи мають провокаційний характер. Він вбачає у них “спробу певних політичних сил посилити напругу навколо прийняття антикорупційних законопроектів, внесених Президентом України, аби відвернути увагу суспільства від власного небажання змінити ганебну ситуацію в країні, обумовлену корупцією”.

У листі Роман Зварич заявляє, що “зазначені документи розроблялись фахівцями Міністерства юстиції, в межах кошту державного бюджету, за участю заінтересованих державних органів, наукових установ та громадських організацій”. “Будь-яких інших джерел фінансування для розробки вказаних законопроектів Міністерством юстиції України використано не було”, - йдеться у листі.

Роман Зварич вимагає офіційного спростування цих відомостей, а також публічного вибачення депутатами Герман і Джигою перед Міністерством юстиції за поширення недостовірної інформації. Інакше Мінюст залишає за собою право звернутись до суду з заявою про спростування.