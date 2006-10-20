У 2007 році депутати ”коштуватимуть” 801 млн. 757 тис. 900 грн.

Парламент ухвалив постанову «Про кошторис видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України у 2007 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 287 народних депутатів з 435 зареєстрованих у залі.

Сумма становить 801 млн. 757 тис. 900 грн. В тому числі спеціальний фонд 55 млн. 825 тис.

З цієї суми парламент виділив на поточні видатки 598 млн. 746,2 тис. грн., на оплату праці – 312 млн. 962,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг 6 млн. 858,2 тис. грн., на капітальні видатки 147 млн. 186,1 тис. грн.

Серед іншого парламент виділив понад 106 млн. грн. на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВР, близько 2 млн. – на організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою, близько 9 млн. – на візити народних депутатів України за кордон, на обслуговування діяльності парламенту трохи більше 9 млн. грн.

Згідно з додатком до кошторису, норми витрат на одного народного депутата України становитимуть із розрахунку на місяць: на посадовий оклад народного депутата України – члена комітету – 6 тис. 109 грн., на утримання помічників-консультантів – 12 тис. 218 грн.; на канцелярське приладдя 40 грн., на міжміські та міські телефонні розмови 465 грн., на міжнародні телефонні розмови – 1500 грн., на виступи в ЗМІ – 417 грн., на відрядження помічників консультантів народних депутатів – 400 грн., на утримання приміщень у виборчих округах та прийому громадян – 165 грн.

Також виділяється 500 грн. на місяць на відшкодування коштів періодичним виданням за публікацію авторських публікацій народних депутатів та 670 грн. на місяць – на оренду приміщень для зборів у виборчих округах.