Луценко хоче восени внести до ВР подання на причетного до "вишок Бойка" нардепа

Генеральний прокурор Юрій Луценко розраховує восени завершити слідство і внести до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, причетного до закупівлі за завищеними цінами газовидобувних вишок для державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Про це генпрокурор повідомив в інтерв’ю «5 каналу».

Ім’я нардепа він не назвав.

«В резонансній справі про так звані «вишки Бойка» ми рухаємось. Як відомо, достатньо довгий час в СІЗО провів син народного депутата (депутата ВР від групи "Партія "Відродження" Володимира Кацуби, колишній заступник голови НАК «Нафтогаз України») Олександр Кацуба», - нагадав Луценко.

Генпрокурор розповів, що Кацуба пішов на угоду зі слідством і надав інформацію про відомі йому факти щодо керівництва організованим злочинним угрупованням, яке розкрадало державні кошти в особливо великих розмірах під час закупівлі плавучих бурових установок.

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«Ми зараз ведемо слідство за цими показами щодо діючого народного депутата. Коли воно буде завершено – я прийду в Верховну Раду. Планую зробити це восени», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня 2016 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопідіймальні плавучі бурові установки "Петро Годованець" і "Україна" (так звані "вишки Бойка"), що належать експропрійованій Росією компанії "Чорноморнафтогаз".

Установки арештовані у рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру у зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАК "Нафтогаз України" і "Чорноморнафтогазу" при закупівлі даних установок.

У доводах прокуратури також вказується, що 14 грудня 2015 року установки незаконно були переміщені з Одеського газового родовища (північно-західна частина шельфу Чорного моря) ближче до окупованого Росією Криму.