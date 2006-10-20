На місце дуелі Медведька та Гриценка претендують два телеканали

Телеканали "1+1” та “5-й канал” запропонували свій ефір для проведення теледебатів між міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ і Генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, А.ГРИЦЕНКО щиро подякував керівництву цих телеканалів за надану можливість та підтвердив свою готовність взяти участь у теледебатах.

Міністр оборони України висловив сподівання та очікує, що і О.МЕДВЕДЬКО також погодиться на зустріч з ним у прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН 19 жовтня, А.ГРИЦЕНКО запропонував О.МЕДВЕДЬКУ провести теледебати щодо ситуації в ЗСУ та Генпрокуратурі.

“Громадяни України мають право на отримання повної і об’єктивної інформації про ситуації як у Збройних силах України, так і в Генеральній прокуратурі України. Їм недостатньо дозованих і упереджених по своїй суті повідомлень прес-служби Генпрокуратури”, - заявив А.ГРИЦЕНКО. Зі свого боку, сказав міністр, він готовий оприлюднити факти, документи і поставити низку питань, на які О.МЕДВЕДЬКУ буде не просто дати відповіді. “Вислухавши наші аргументи, громадськість визначиться – хто бореться, а хто імітує боротьбу з корупцією”, - вважає міністр.

18 жовтня представники ГПУ розкритикували Міноборони за неефективну боротьбу з корупцією і злочинністю у Збройних силах.