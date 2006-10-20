Катеринчук: Наша Україна має підкоритися Тимошенко

Голова виконкому партії «Народний Союз «Наша Україна», народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що лідером об’єднаної опозиції в Україні має бути Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК повідомив в інтерв’ю Рівненській облдержтелерадіокомпанії, зазначивши, що це не призведе до непорозуміння між БЮТом і «Нашою Україною», бо кожна з цих сил займе свою політичну нішу: якщо Блок Тимошенко буде лівоцентристським, то «Наша Україна» - правоцентристською.

М.КАТЕРИНЧУК припустив також, що на партійному з’їзді будуть гарячі дискусії і полеміка щодо оновлення партії та зміни її політики в напрямку «демократизації тих процесів, які нині відбуваються». Він наголосив, що справа не в партії, а в окремих її членах, які вступили в переговорний процес з Партією регіонів. За його словами, цей переговорний процес не личить партії Майдану, її ідеології та політичним принципам, адже в НСНУ було рішення щодо неможливості створення коаліції з Партією регіонів. Тому такі люди, наголосив М.КАТЕРИНЧУК, повинні піти з партії, адже, на його думку, суспільство має право на відповідальну і чесну політику.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня народний депутат, член політради “Нашої України” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявив, що «Наша Україна» не має наміру об’єднуватися з БЮТ в єдину опозицію. За його словами, “питання об`єднання “Нашої України” з БЮТ в єдину опозицію поки не стоїть. Як на мене, воно передчасне”.