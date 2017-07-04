Опубліковано унікальні документи про життя та діяльність Шухевича

Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності. Більшість з них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху, повідомляє прес-служба СБУ.

Як розповіли у Службі безпеки, ці матеріали спростовують низку радянських міфів, зокрема про співпрацю Шухевича з нацистами.

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"Це лише незначна частина величезного масиву матеріалів, присвячених Роману Шухевичу, що зберігається у фондах Галузевого державного архіву СБУ. Служба запрошує всіх дослідників завітати до нашого читального залу та особисто ознайомитися із документами про життя та діяльність цієї видатної особи", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з документами можна тут.