Тернопільська міськрада закликає Порошенка повернути звання "Герой України" Бандері та Шухевичу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати міської ради.

У ньому зазначається, що 14 жовтня 2007 року звання Героя України було присвоєну командувачу УПА Роману Шухевичу, а в січні 2010 року – лідеру ОУН Степану Бандері.

Читайте такожУ Тернополі відбулися урочистості з нагоди народження Степана Бандери

«У квітні 2010-го Донецький апеляційний адмінсуд визнав рішення про присвоєння звання головнокомандувача УПА незаконним, мотивуючи це тим, що Героєм України може стати лише громадянин країни, а Шухевич де-юре таким не був. За цією ж схемою у вересні 2010 року позбувся героя лідер ОУН Степан Бандера», – зазначається у зверненні.

При цьому депутати наголошують, що визнавши начебто неправомірними наведені укази і скасувавши їх, суди тим самим порушили іншу норму закону України "Про державні нагороди України", оскільки ст. 16 Закону України "Про державні нагороди України" передбачає, що позбавити державних нагород може лише Президент України і лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

«Передбачені статтею 16 обставин щодо Героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича на час розгляду цих справ судами були відсутні», – зазначається у зверненні.

Відтак депутатський корпус закликав Порошенка повернути звання «Героя України» Бандері та Шухевичу.