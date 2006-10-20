Тимошенко і Пинзеник об`єдналися

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК підписали угоду про спільну діяльність в опозиції в рамках розширеного політичного блоку “Блок Юлії Тимошенко”.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПИНЗЕНИК під час підписання документа зазначив, що ПРП прийняла рішення про перехід в опозицію і закликає «Нашу Україну» діяти спільно. Він сказав, що радий з того, що “Наша Україна” хоч і пізно, але все ж визначилась з опозиційністю.

У свою чергу лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ПРП є однією з найпотужніших політичних партій.

Крім того, сьогодні ПРП приєдналася до Опозиційного об’єднання демократичних сил України, підписавши відповідну декларацію. (Раніше її підписали Ю.ТИМОШЕНКО та Йосип ВІНСЬКИЙ).

В цій декларації йдеться, зокрема, про те, що ПРП та БЮТ спільно формуватимуть опозиційний уряд. Також у документі заявляється про підтримку «єдиного узгодженого кандидата від блоку на наступних виборах Президента України». В декларації також зазначається, що мають бути створені єдині узгоджені списки кандидатів від блоку на наступних виборах до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування.

Й.ВІНСЬКИЙ, який був присутній на підписанні, зазначив, що цілком нормальним є об’єднання «більш ліво орієнтованої і більш право орієнтованої» політичних сил.

Також заступник голови ПРП Володимир ФІЛЕНКО висловив задоволення, що серед підписантів “ті, хто не зрадив Майдан».

Також на церемонії підписання угоди та декларації були Олександр ТУРЧИНОВ, Ігор ГРИНІВ, Сергій ТЕРЬОХІН та Володимир БОНДАРЕНКО.