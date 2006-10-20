Тимошенко хвалиться, що має ноу-хау проти Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що уряд, який очолює Віктор ЯНУКОВИЧ, «більше, як до весни, не протягне».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції після підписання документів про співпрацю з партією «Реформи і порядок».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що нинішній уряд не є професійним. За її словами, «такої ганьби, яким був цей бюджет (йдеться про проект державного бюджету на 2007 рік – УНІАН), не бачила Україна». Вона зазначила, що до проекту бюджету надійшло три тис. поправок і виходить, що з цих поправок можна переписати бюджет заново.

Виходячи з цього, припустила Ю.ТИМОШЕНКО, більше, як до весни, уряд не протримається, і тоді «з нашими партнерами, колегами і друзями з Партії регіонів ми досить скоро будемо в єдиному парламенті». Після реплік журналістів Ю.ТИМОШЕНКО зрозуміла, що обмовилася і виправила себе, зазначивши, що йдеться про партію “Реформи і порядок”.

Вона зазначила, що до весни «буде очевидно, що верхи не можуть». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що своїм ставленням до країни, до людей, до еліт цей уряд «сам себе усуне від влади».

Вона заявила, що потім будуть застосовані правові механізми усунення від влади цього уряду. На запитання журналістів, про які механізми йдеться, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не можу відкрити всі наші ноу-хау».