Тимошенко пропонує Безсмертному стати генсеком ООН

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО хотіла б, аби з’їзд “Народного Союзу Наша Україна” прийняв рішення про створення єдиної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції. (З’їзд НСНУ відбудеться у Києві завтра, 21 жовтня – УНІАН).

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «як не може бути двох влад, так і не може бути двох опозицій». За її словами, говорити про створення двох опозицій можуть лише політики, які «думають про себе, а не думають про Україну». Вона закликала “Нашу Україну” створити спільну опозицію, і «не потрібно їй давати ніяких нових гучних назв типу конфедерація позиційних сил «Європейська Україна». «Час гучних назв вже завершився, потрібно справу робити», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо комусь хочеться гучних назв, тоді, наприклад, можна взяти назву “Об’єднана опозиція наших”, що скорочено буде звучати ООН, і тоді Роман БЕЗСМЕРТНИЙ «був би генеральним секретарем ООН».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на тому, що запрошує “Нашу Україну” до формування спільного опозиційного уряду. За її словами, першим кроком спільної опозиції має бути створення спільного опозиційного уряду.

На запитання журналістів, кого б вона радила “Нашій Україні” обрати керівником партії, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що партійці мають в цьому розібратися самі. За її словами, також НСНУ на з’їзді має, нарешті, остаточно визначитися, чи вона в опозиції, чи і далі продовжуватиме переговори щодо створення широкої коаліції.

«Наша Україна» - це чемпіон з переговорного процесу. Таких тривалих переговорів на всі теми ще не вела жодна політична сила», - наголосила лідер БЮТ. За її словами, «це вже нагадує мексиканський серіал, коли вранці вся країна вмикає телевізор і думає, чи подасть Хуан Педро у відставку сьогодні чи ні, чи буде, можливо, Антуан Такийто продовжувати переговори». Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що «це вже просто смішно».

Вона ще раз наголосила на необхідності створення єдиної опозиції, яка зможе протистояти антикризовій коаліції та їхнім діям, які працюють не на користь країни.