Ющенко не зречеться Нашої України

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА сьогодні в інтерв’ю каналу «1+1» повідомив, що у суботу, 21 жовтня, Президент України планує взяти участь у третьому звітно-виборчому з’їзді партії «Наша Україна».

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

«Президент скаже свою позицію відносно ситуації в партії, висловить бачення, як повинен відбуватися процес розвитку «Нашої України», – наголосив В.БАЛОГА. Він також зазначив, що «Президент є і залишиться Почесним головою партії «Народний Союз «Наша Україна».

Інтерв’ю з В.БАЛОГОЮ вийде у неділю, 22 жовтня, о 19.30 на каналі «1+1» у програмі «ТСН. Підсумки».

Фрагменти інтерв’ю дивіться сьогодні, 20 жовтня, у випуску ТСН о 19.30.