Мельниченко заявляє про нові плівки у справі Гонгадзе

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що має у своєму розпорядженні додаткові записи стосовно справи загиблого журналіста Георгія Гонгадзе, які досі не оприлюднювалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин загибелі Г.Гонгадзе.

«Ще є нові (записи). Я готовий надати записи по справі Гонгадзе, які раніше не оприлюднювались», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО. Водночас він підкреслив, що це стане можливим тільки тоді, коли він довірятиме новій комісії.

За словами екс-майора, він готовий передати оригінали записів Генпрокуратурі України після проведення міжнародної експертизи. Він відзначив, що наполягає на міжнародній експертизі тому, що, по-перше, в Україні немає відповідного обладнання і фахівців, по-друге - ні він, ні родичі загиблого не довіряють Генпрокуратурі. М.МЕЛЬНИЧЕНКО побоюється, що в Генпрокуратурі всі речові докази будуть знищені.

«Оригінали запису знаходяться під моїй контролем», - запевнив він.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також зазначив, що нова українська влада має бажання юридично поставити всі крапки над «і» у цій справі, і він вітає створення тимчасової слідчої комісії у новому парламенті.

Водночас М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що керівники Генпрокуратури погрожували порушити проти нього кримінальну справу, хоча підстав для цього немає.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО підкреслив, що бачить позитивні зрушення у розслідуванні справи загибелі Г.Гонгадзе, тому вимагає, щоб Генпрокуратура терміново взяла підписки про невиїзд у екс-Президента України Леоніда КУЧМИ та екс-голови ВР Володимира ЛИТВИНА.

Екс-майор також переконаний, що у зазначених осіб має бути проведений обшук з метою вилучення наявної іменної чи якоїсь іншої зброї.

На запитання про доцільність цих дій, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, «щоб випадково не було самогубств».

Він також відзначив, що має документи, в яких доводяться факти зволікання з розслідуванням справи Г.Гонгадзе. Він зазначив, що до цього також причетне оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА. На його переконання, це робиться, щоб відвести відповідальність від Л.КУЧМИ.

Під час засідання ТСК він розповів про напади на нього, заявивши, що готовий надати документальні підтвердження фактів нападів на нього з метою фізичного знищення.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також підкреслив, що вимагає від ВР ухвалення закону щодо програми захисту свідків на кшталт програми, що діє у США. За його словами, в 2001 році США пропонували йому долучитись до цієї програми – зробити пластичну операцію, переїхати в нове місце, отримати матеріальну допомогу та пройти курс реабілітації, однак він відмовився. "Умова була, що я зникаю, я тоді свідомо відмовився", - додав екс-майор.

Він також переконаний, що в Україні має бути ухвалений закон про незалежного прокурора, який мав би вести найрезонансніші справи, до яких причетне вище керівництво держави.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також вважає, що справу Г.Гонгадзе має розглядати суд присяжних, а головному судді, який її вестиме, необхідно надати довічну охорону.

Він повідомив, що приїхав до України через те, що його батьку зроблена складна операція на очах. Разом з тим М.МЕЛЬНИЧЕНКО відмовився назвати точну дату свого приїзду та від’їзду до Америки, мотивуючи, що це зашкодить його безпеці.