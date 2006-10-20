Медведько зробив Гриценку зустрічну пропозицію

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не братиме участі у запропонованих міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ теледебатах, а замість них пропонує провести спільну колегію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією прес-служби, Генпрокуратура не є політичним органом, щоб брати участь у дебатах, а Міністерство оборони є підконтрольною Генпрокуратурі інституцією.

Крім того, у прес-службі зазначили, що генеральний прокурор може брати участь у дебатах, які зазвичай відбуваються в суді, якщо йому доведеться захищати інтереси громадян.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня представники Генпрокуратури розкритикували Міноборони за неефективну боротьбу з корупцією і злочинністю у Збройних силах.

Наступного дня А.ГРИЦЕНКО запропонував О.МЕДВЕДЬКУ провести теледебати щодо ситуації у ЗСУ і Генпрокуратурі.

"Громадяни України мають право на одержання повної й об`єктивної інформації про ситуацію як у Збройних Силах, так і в Генпрокуратурі. Їм недостатньо дозованих і упереджених по своїй суті повідомлень прес-служби Генпрокуратури", - заявив Гриценко.

Зі свого боку, сказав міністр, він готовий оприлюднити факти, документи і задати низку питань, на які О.МЕДВЕДЬКУ буде непросто відповісти.

На сьогодні, 20 жовтня, телеканали "1+1" і "5 канал" запропонували свій ефір для проведення теледебатів між міністром оборони і генеральним прокурором.