Мельниченко закликає забрати зброю у Кучми і Литвина

13:56, 20 жовтня 2006
Політика
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Екс-майор наполягає на підписці про невиїзд

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко вимагає від правоохоронних органів терміново взяти підписку про невиїзд з екс-президента України Леоніда Кучми та колишнього голови його адміністрації Володимира Литвина.

"Я хочу, щоб правоохоронні органи взяли підписку про невиїзд з Леоніда Кучми, Володимира Литвина і щоб вони у них вилучили зброю, якщо вона є", - зазначив Мельниченко.

"Українська правда"

 

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