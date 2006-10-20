Мельниченко закликає забрати зброю у Кучми і Литвина

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко вимагає від правоохоронних органів терміново взяти підписку про невиїзд з екс-президента України Леоніда Кучми та колишнього голови його адміністрації Володимира Литвина.

"Я хочу, щоб правоохоронні органи взяли підписку про невиїзд з Леоніда Кучми, Володимира Литвина і щоб вони у них вилучили зброю, якщо вона є", - зазначив Мельниченко.

"Українська правда"