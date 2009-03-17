У Балоги є інформація, що БЮТ і КПУ у четвер почнуть імпічмент Ющенку

Блок Юлії Тимошенко та Комуністична партія України у четвер, 19 березня, планують розпочати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

А.КИСЛИНСЬКИЙ зауважив, що попри демонстрацію готовності до спільних дій з Президентом, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, схоже, знову взялася за сценарій поділу влади «на двох».«Черговим підтвердженням відкритості Президента України до співпраці з главою уряду Ю.ТИМОШЕНКО є спільна участь у саміті Європейської народної партії», - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Нагадуючи ініціативи В.ЮЩЕНКА щодо спільних дій влади з подолання кризи, А.КИСЛИНСЬКИЙ зауважив, що «існують підстави стверджувати, що запропонована главою держави співпраця заради національного розвитку не знаходить щирої підтримки прем`єра. З одного боку Ю.ТИМОШЕНКО публічно демонструє готовність до спільних дій з Президентом, з іншого - знову взялася за «вересневий» сценарій поділу влади «на двох» і, як завжди, робить це таємно».

Так, за його інформацією, прем’єр хоче змінити Конституцію та провести імпічмент Президента, “щоб повністю і остаточно дестабілізувати державні органи влади на догоду зовнішнім чинникам”. “Крім того, така політична димова завіса, за задумом авторів, відволіче увагу громадян від безпорадності уряду перед проблемами людей», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату повідомив, що цього тижня, в четвер, під час перебування Президента та прем`єра у Брюсселі, БЮТ зі своїми соратниками із КПУ планують розпочати процедуру імпічменту Президента України і зараз активно переконують керівництво Партії регіонів долучитися до цього процесу. “Фактично, це покладе старт антиконституційному перевороту», - заявив заступник глави Секретаріату.