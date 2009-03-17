Тимошенко подякувала Наливайченку за відкриття великої таємниці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вдячна голові Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ за те, що СБУ фактично підтвердила те, що вона не здійснювала ніяких корупційних дій на посту прем`єр-міністра.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Харкові.

«Я дякую панові НАЛИВАЙЧЕНКУ – новому голові СБУ за те, що він, нарешті, відкрив велику таємницю країні, що ті звинувачення, які лунали влітку щодо зради національних інтересів прем`єр-міністром, що це все виявилося простим політичним базіканням. Дуже приємно, що все ж таки справедливість іноді перемагає», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що служила і служитиме Україні, і продовжуватиме чесно працювати на посту прем`єр-міністра.

Також Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що їй було приємно дізнатися, що СБУ передала до Генпрокуратури матеріали щодо українсько-російських газових контрактів. Таким чином, за словами прем`єра, СБУ зняла з себе відповідальність за дії проти державних інтересів. «Це гідний крок нового голови СБУ», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2008 року заступник голови Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть правоохоронним органам для детального вивчення матеріали за ознаками державної зради і політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство одержало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація про діяльність Кабінету Міністрів України «на шкоду національним інтересам держави».

17 березня 2009 р. В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України не веде ніякої кримінальної справи про державну зраду прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що «тому немає жодних об`єктивних підстав навіть говорити про це».

Він нагадав, що в серпні 2008 року СБУ почала перевірку з приводу звернення Секретаріату Президента і матеріалів, наданих Службою зовнішньої розвідки України щодо державної зради прем`єр-міністра України. «Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогоднішній день», - повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Він додав, що твердження, які наводилися у зверненні, спростовано.