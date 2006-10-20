Чого хоче Росія в обмін на газ по 130 доларів

Росія вимагає від України ряд політичних і економічних поступок в обмін збереження ціни на газ у 2007 році на рівні 130 дол. за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє сьогодні газета «Комерсантъ Украина» з посиланням на свої джерела в «Газпромі» і російському уряді.

“Москва вимагає швидкого проведення референдуму щодо вступу України в НАТО, продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України після 2017 року, а також п`ятирічної співпраці з компанією RosUkrEnergo», - пише видання.

При цьому, за даними газети, Росія готова зберегти ціну в 130 доларів за тисячу кубометрів, навіть при виконанні всіх вищеперелічених умов, тільки на 1 рік.

Видання стверджує, що Москва розраховує на успішне завершення переговорів під час зустрічі прем`єрів двох країн, яка відбудеться в Києві 24 жовтня.

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