Пентагон не бачить загрози з боку російської армії

США не бачать загрози в прагненні Росії посилити свій військовий і ядерний потенціал, заявив на прес-конференції представник Пентагону.

"Я не чув у цьому будинку (Пентагоні) ніяких проявів занепокоєння щодо запропонованого Росією розвитку військової сфери", - сказав він.

За словами представника американського оборонного відомства, "Росія має повне право на міцну самооборону".

Про необхідність створення високоефективних збройних сил говорив на зустрічі з командуючими військами округів і флотами президент РФ Дмитро Медведєв, нагадує РІА “Новости”.

Раніше глава Пентагону Роберт Гейтс зазначав, що наслідком старішання населення Росії стане скорочення чисельності її військ. "В результаті ми помітили, що російський уряд робить серйозні інвестиції в розвиток стратегічного арсеналу. Це життєвий факт", - сказав міністр.

За словами Гейтса, США спостерігають, що відбувається в інших країнах в плані озброєнь, і закликав до максимальної прозорості і відкритості в цій сфері - "заради уникнення нерозумінь".