До зустрічі Ющенка з генсеком НАТО залишилося три дні
15:32, 20 жовтня 2006Політика
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Президент вирушає до Угощини
23 жовтня в Угорщині відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом ОМ.
Як повідомив на брифінгу в п’ятницю заступник голови секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, під час зустрічі планується обговорити питання продовження двостороннього співробітництва у форматі інтенсифікованого діалогу, а також виконання плану дій Україна-НАТО.
Зустріч відбудеться в Угорщині в рамках святкування 50-ї річниці революції в цій країні.
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