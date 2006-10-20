До зустрічі Ющенка з генсеком НАТО залишилося три дні

23 жовтня в Угорщині відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом ОМ.

Як повідомив на брифінгу в п’ятницю заступник голови секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, під час зустрічі планується обговорити питання продовження двостороннього співробітництва у форматі інтенсифікованого діалогу, а також виконання плану дій Україна-НАТО.

Зустріч відбудеться в Угорщині в рамках святкування 50-ї річниці революції в цій країні.