Кучма: був єдиний шанс, але зациклилися на двох питаннях

Колишній Президент України Леонід КУЧМА висловлює занепокоєння нинішньою політичної ситуацією в Україні і песимістично дивиться на можливість відновлення переговорів між Партією регіонів та «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не оптиміст, я більше песиміст. Час змарновано всілякими заявами… Дискусії. Переговорного процесу як такого, на мій погляд, не було. Був диктат. А коли є ультиматум, то ви добре розумієте, що хтось з однієї політичної сили повинен був підняти руки і здаватись в полон… А піти назустріч один одному не вистачило політичної волі», - зазначив він, коментуючи переговорний процес зі створення широкої коаліції та шанси на його відновлення.

Екс-Президент додав, що «йде змагання не за Україну, а за владу».

Він нагадав, що переконаний у тому, що найкращим варіантом для України було б створення коаліції на основі «Нашої України» та Партії регіонів.

Як сказав Л.КУЧМА, це «був єдиний шанс зробити крок назустріч один одному, і від декларацій про єдину Україну дійсно зробити щось таке, щоби дало результат, незважаючи на протиріччя між цими політичними силами”. «А зациклилися ви добре знаєте на чому - на НАТО, на російській мові, хоча ці питання можна було трошки відсунути», - додав він.

Л.КУЧМА сказав, що в нього була надія, що буде світло в кінці тунелю, але «тунель виявився занадто довгим».

Щодо опозиційності «Нашої України», при тому, що до цієї політичної сили належить нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО, Л.КУЧМА думає, що це «не на благо» країні. Він сподівається, що Президент, голова уряду та голова ВР, зважаючи на їхні заяви про готовність продовжувати діалог, будуть шукати вихід, який був би на благо України.

Торкаючись того, чи мусив би В.ЮЩЕНКО відмовитись від почесного головування в НСНУ, Л.КУЧМА сказав, що він категорично проти того, щоб глава держава представляв певну партію. «Я категорично проти. Можна ще вважати, коли чисто президентська модель правління, там це зрозуміло. А в президентсько-парламентській глава держави не повинен належати до якоїсь політичної сили… Він повинен бути Президентом всіх українців», - підкреслив Л.КУЧМА. Він назвав «доброю порадою» ініціативу про відмову від посади почесного голови партії, і якщо В.ЮЩЕНКО дослухається до цієї поради, це буде добре і для нього, і для країни.

На переконання Л.КУЧМИ, для стабілізації ситуації в Україні потрібен діалог між В.ЮЩЕНКОМ та прем’єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а «можна на трьох - з Олександром МОРОЗОМ - сісти і зробити спробу подумати».

Водночас Л.КУЧМА звернув увагу на те, що всередині самої «Нашої України» вже є «такі течії, які ніколи не погодяться на компроміс. Насамперед з «регіонами», але є ще можливість зупинити процес протистояння…”. “Сьогодні оголошено війну, а коли є війна, переможців не буде», - попереджає Л.КУЧМА.