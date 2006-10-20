Міністр оборони РФ прокоментував українські поставки зброї в Грузію

Віце-прем`єр РФ, міністр оборони Росії Сергій ІВАНОВ сподівається, що якщо Україна продає зброю Грузії, то робить це на законній основі.

"Мені набридло коментувати питання, пов`язані з Грузією. Я можу тільки сподіватися, що між Грузією та Україною існує юридична підстава для поставок озброєння один одному", - сказав С.ІВАНОВ, відповідаючи на запитання журналістів у Москві, передає РІА «Новости».

"Спершу я хотів би висловити надію, що в них хоча б є угода про військово-технічне співробітництво", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що Україна продає зброю для Тбілісі, й уже поставила 40 танків до Грузії, "яка зараз знаходиться в стані конфлікту з Росією". За словами П.СИМОНЕНКА, фракція комуністів ініціює створення в парламенті слідчої комісії за фактами незаконного продажу зброї за кордон.