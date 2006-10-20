Бродський радить Довгому читати казки

Депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ розцінює масовану критику київської влади на його адресу як пошук штучної нагоди незаконно позбавити його депутатства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві М.БРОДСЬКОГО з приводу заклику заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО до депутатів Київради “прийняти правове рішення стосовно образи М.БРОДСЬКИМ київської громади”, коли той в одному з інтерв’ю висловив думку, що на виборах «за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виступила міська голота»).

«Їм просто потрібен привід, щоб позбутися в Київраді останнього опозиційного політика – переконаний М.БРОДСЬКИЙ. – Я для них занадто незручний. Вони хочуть тихенько провертати свої справи, а я їм заважаю. І домовитись зі мною вони ніколи не зможуть».

Що стосується причини, яка спонукала О.ДОВГОГО до вище названого заклику, то, на думку М.БРОДСЬКОГО, це свідчить про те, що “ні Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, ні його свита не знають української мови, а значить – незаконно обіймають свої посади».

«ДОВГИЙ, – зазначив М.БРОДСЬКИЙ, – мабуть, надто зарано пішов у бізнес і пропустив той період, коли діти, зазвичай, вивчають історію рідного краю, знайомляться з народними героями та читають про козаків. Інакше він би знав, що на Запорізькій Січі словом «голота» називали бідняків, позбавлених засобів виробництва та власного житла. Нічого образливого у змісті цих слів немає».

“Щоб заповнити цей пробіл у знаннях”, М.БРОДСЬКИЙ рекомендує О.ДОВГОМУ “підучити” історію рідного краю. М.БРОДСЬКИЙ при цьому заявив про готовність “особисто подарувати панові Олесеві енциклопедію українських казок, балад, дум та інших витворів усної народної творчості, зокрема казку про «Олесика-Телесика» та думу про козака Голоту”.

Крім того, депутат Київради вважає, що “слід пройти початковий курс української мови Леонідові ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, оскільки він грубо порушує регламент Київради, ведучи сесії Київради”.

Тим не менше, за словами М.БРОДСЬКОГО, прогалини у знаннях однаково не дають права київській владі “прикривати масовий дерибан київської землі нібито захистом інтересів киян”. «Де були «гідність» та «совість» пана ДОВГОГО, про які він зараз так печеться, коли їхня братія голосувала за роздачу гектарів київської землі за копійчану? Чи думав він тоді про інтереси жителів столиці?», - зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ продовжує наполягати, що “Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зневажає людей, що зароблять більше 3-4 тисяч гривень, а з зацікавленістю ставиться лише до мультимільйонерів на майбахах та незаможних киян, яким він популістськими гаслами задурив голову”.