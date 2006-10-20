Фрадков приїде в Україну 24 жовтня

24 жовтня в Україні з візитом перебуватиме глава російського уряду Михайло ФРАДКОВ.

Як повідомив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, М.ФРАДКОВ прибуде в Київ для участі в засіданні міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Також з М.ФРАДКОВИМ у Києві зустрінеться Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Під час зустрічі обговорюватимуться питання підготовки засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін. При цьому О.ЧАЛИЙ нагадав, що засідання цієї комісії може відбутися впродовж наступних двох місяців.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що В.ЮЩЕНКО дуже позитивно оцінює поновлення роботи комісії з економічної співпраці.

“У ході цієї зустрічі будуть обговорюватися результати роботи першого засідання комітету, оскільки ця зустріч буде завершальною в програмі візиту ФРАДКОВА", - сказав О.ЧАЛИЙ.