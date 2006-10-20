В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо Сьодеркопінгського процесу

17:33, 20 жовтня 2006
Політика
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11-00 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: «Міграція, управління кордонами і захист біженців – Сьодеркопінгський процес (проект,  що фінансується Європейською комісією)». 12-13 жовтня 2006 року в столиці Швеції Стокгольмі відбулася Оглядова зустріч на високому рівні Сьодеркопінгського процесу . Сьодеркопінгський процес був ініційований в 2001 році з метою сприяння прикордонній співпраці між країнами, які вступають в ЄС, і кандидатами на вступ, з одного боку, і Білоруссю, Молдовою і Україною, з другого боку, з питань притулку, міграції і прикордонного контролю. В прес-конференції візьмуть участь - регіональний представник Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі і Молдові  Симона Волькен,  глава місії МОМ в Україні Джеффрі Лабовіц;  аташе, делегація Європейської комісії в Україні, Білорусі і Молдове Бернард Богенспергер (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53, Е-mail: emart@unian.net. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

 

 

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