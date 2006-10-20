В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо Сьодеркопінгського процесу

11-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Міграція, управління кордонами і захист біженців – Сьодеркопінгський процес (проект, що фінансується Європейською комісією)». 12-13 жовтня 2006 року в столиці Швеції Стокгольмі відбулася Оглядова зустріч на високому рівні Сьодеркопінгського процесу . Сьодеркопінгський процес був ініційований в 2001 році з метою сприяння прикордонній співпраці між країнами, які вступають в ЄС, і кандидатами на вступ, з одного боку, і Білоруссю, Молдовою і Україною, з другого боку, з питань притулку, міграції і прикордонного контролю. В прес-конференції візьмуть участь - регіональний представник Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі і Молдові Симона Волькен, глава місії МОМ в Україні Джеффрі Лабовіц; аташе, делегація Європейської комісії в Україні, Білорусі і Молдове Бернард Богенспергер (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53, Е-mail: emart@unian.net. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.