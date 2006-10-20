Олександр Третьяков про Тимошенко, стратегію і справедливість

Народний депутат України Олександр ТРЕТЬЯКОВ не виключає координації дій в опозиції “Нашої України” та БЮТ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання щодо закликів лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про об’єднання опозиційних сил.

“Ми маємо разом з Юлією Володимирівною шукати спільну стратегію дій, у тому числі й на період 2009-2011 років, аби відновити партнерство між представниками помаранчевої команди заради майбутнього України”, - сказав журналістам народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ, відповідаючи на питання щодо закликів Ю.ТИМОШЕНКО про об’єднання опозиційних сил.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, “така співпраця можлива у різних формах як під час створення тіньового уряду, так і під час узгоджених дій в парламенті”.

“Ми готові продемонструвати, що не тільки відстоюємо кожний пункт передвиборчої програми “Нашої України”, а й щиро поділяємо гасло “Справедливість є, за неї варто боротися", - зазначив він.