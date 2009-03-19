Ющенко: Україна сподівається на відновлення співпраці з МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що цього тижня Верховна Рада ухвалить всі необхідні документи для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні Україна має план дій з виведення країни з кризи. Він зауважив, що вже вдалося врегулювати питання диспропорції торговельного балансу і на сьогодні Україна має позитивне сальдо.

Водночас, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що найважливішим елементом подолання кризи є відновлення співпраці з МВФ.

Він нагадав про розбіжності з урядом, через які місія МВФ досі не відновила співпрацю. При цьому Президент висловив сподівання, що вже цього тижня парламент врахує усі зауваження МВФ і щодо розбалансованості бюджету в цілому, і розбалансованості Пенсійного фонду та стосовно інших позицій.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна сподівається відновити співпрацю з МВФ найближчими днями, після чого вона буде співпрацювати з іншими міжнародними фінансовими установами.

У свою чергу Ж.БАРРОЗУ також наголосив на важливості відновлення співпраці з МВФ.

За його словами, це дозволить покращити інвестиційний клімат в Україні, відновити до неї довіру в цілому. Також, сказав голова Єврокомісії, відновлення співпраці стане передумовою співпраці з іншими фінансовими структурами.