Грібаускайте пропонує включити питання кіберзахисту у 5-ту статтю договору НАТО

Президент Литви Даля Грібаускайте пропонує включити питання кіберзахисту у 5-ту статтю Північноатлантичного договору НАТО, якою передбачено спільний захист у разі нападу третьої сторони на одного з членів Альянсу.

Читайте такожНАТО схвалило оновлений план з кіберзахисту на тлі гібридних війн – генсек СтолтенбергПро це йдеться на сайті президента Литви в контексті її участі у саміті країн Тримор’я у Варшаві і спілкування з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, зазначається, що в ході саміту Грібаускайте виклала безпосередньо президенту США специфічну ситуацію з безпекою в регіоні і оборонні потреби Литви.

"Під час обговорення співпраці в рамках НАТО Даля Грібаускайте наголосила, що Альянс потребує оновлення. За словами президента, Литві та іншим країнам-членам потрібен НАТО, який діє ще швидше і є більш ефективним. Необхідно перетворити і прискорити процес ухвалення рішень, передислокувати збройні сили і їх командування на східний фланг Альянсу, підготувати постійно оновлювані оборонні плани з включенням до них конкретних військових потужностей, знайти рішення, спрямовані на запобігання можливій військовій ізоляції Балтійських країн, включити кібернетичну оборону у статтю 5 Вашингтонського договору", - йдеться у повідомленні.

Також Грібаускайте наголосила, що геополітична і військова напруженість, яка склалася, наразі не слабшає.

"Росія активно продовжує мілітаризацію - значно зросла військова міць цієї держави в Калінінградській області, йде підготовка до навчань «Захід-2017», які носять агресивний характер. Безперервні кібернетичні атаки, мета яких - паралізувати стратегічні сектори держав НАТО, стали невід'ємною частиною військового планування Росії. Тільки лише на пропаганду і поширення фейкових новин, спрямованих на нагнітання напруженості в суспільстві та його недовіри до НАТО, ця країна щорічно виділяє мільярд доларів ", - йдеться у повідомленні.