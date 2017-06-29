Україна отримає від НАТО обладнання з кіберзахисту на понад 1 мільйонів євро - Климпуш-Цинцадзе

Київ в рамках реалізації трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки найближчим часом отримає обладнання та техніку для боротьби з кібератаками на понад 1 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у Києві.

«Щодо трастового фонду з кібербезпеки - це один з тих фондів, який активно використовується. На цей момент ми чекаємо надання техніки, обладнання, які зможуть забезпечити більш активну і більш спроможну систему кіберзахисту, від Румунії, яка є лідерською країною саме в цьому трастовому фонді», - заявила вона.

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Також Климпуш-Цинцадзе зауважила, що Україна вестиме дискусії про додаткове наповнення цього трастового фонду. «Тому що Україна опинилася знову ж таки на першій лінії атаки, на першій лінії вогню щодо цих кібератак… Це досить довготривалий процес. З нашої сторони цю діяльність координує СБУ. Було проведено серйозне дослідження, було визначено те обладнання, яке б допомогло Україні в захисті своєї кібербезпеки», - сказала вона.

«Відповідно, були надані ці пропозиції румунській стороні, вже були проведені тендери і закуплено обладнання. Це питання місяців максимум, а я думаю, тижнів, коли воно надійде в Україну… Це точно більше мільйона євро, але скільки точно, не пам'ятаю», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака, якої напередодні зазнала Україна, лише підкреслює важливість допомоги, яку надає Альянс для посилення кібероборони Києва.

27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширювала вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські ЗМІ та ряд інших великих підприємств.