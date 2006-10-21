Сьогодні в Києві відбудеться з’їзд Нашої України
09:40, 21 жовтня 2006Політика
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Очікується участь Президента і зміна назви
Сьогодні у Києві відбудеться ІІІ звітно-виборчий з’їзд політичної партії “Народний Союз Наша Україна”.
Передбачається, що у зібранні візьме участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Він скаже свою позицію відносно ситуації в партії, висловить бачення, як повинен відбуватися процес розвитку "Нашої України".
Також на з’їзді НСНУ планує спростити свою назву. За словами голови ради партії Романа БЕЗСМЕРТНОГО, є пропозиція винести на з’їзд питання щодо зміни назви НСНУ на “Наша Україна”, яку раніше партія застосовувала лише як скорочену назву.
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