Сьогодні в Києві відбудеться з’їзд Нашої України

Сьогодні у Києві відбудеться ІІІ звітно-виборчий з’їзд політичної партії “Народний Союз Наша Україна”.

Передбачається, що у зібранні візьме участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Він скаже свою позицію відносно ситуації в партії, висловить бачення, як повинен відбуватися процес розвитку "Нашої України".

Також на з’їзді НСНУ планує спростити свою назву. За словами голови ради партії Романа БЕЗСМЕРТНОГО, є пропозиція винести на з’їзд питання щодо зміни назви НСНУ на “Наша Україна”, яку раніше партія застосовувала лише як скорочену назву.