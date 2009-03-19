У НУ-НС поділилися враженням від Шамшура

Сьогодні відбулося засідання фракції НУ-НС, в якому взяв участь кандидат на посаду міністра закордонних справ Олег ШАМШУР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО.

При цьому М.МАРТИНЕНКО наголосив, що коаліція поки не змінювала свого рішення стосовно висунення на цю посаду народного депутата Бориса ТАРАСЮКА.

«Але остаточне рішення щодо О.ШАМШУРА буде ухвалюватися, коли всі фракції коаліції проведуть із ним зустріч», - сказав він.

У свою чергу, член фракції НУ-НС Владислав КАСЬКІВ зауважив, що в цілому О.ШАМШУР справив позитивне враження на членів фракції.

«Ми сьогодні з ним зустрілися, поговорили, і він справив позитивне враження», - сказав він.

Довідка УНІАН. 17 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР з 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США.

Раніше А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракції коаліції визначатимуться щодо підтримки кандидатури О.ШАМШУРА тільки після зустрічі з ним. Члени фракції БЮТ сьогодні о 14.00 проведуть зустріч із О.ШАМШУРОМ.