Усе керівництво НСНУ пішло у відставку

Сьогодні все керівництво партії “Народний Союз Наша Україна” пішло у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради партії Роман БЕЗСМЕРТНИЙ на брифінгу для преси, відповідаючи на запитання, чи не планує він подати у відставку після сьогоднішнього критичного виступу Президента України, почесного голови НСНУ Віктора ЮЩЕНКА.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, в цьому немає потреби, оскільки, згідно зі статутом партії, після початку проведення звітно-виборчого з’їзду всі керівні органи партії втрачають свої повноваження. «Тому немає необхідності подавати у відставку будь-кому – чи голові ради партії, чи президії партії, чи іншим керівним робочим органам партії», - пояснив він.

При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що сьогодні він є виконуючим обов’язки голови ради партії.