Президент України почесний голова партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО не розуміє, чому НСНУ досі не співпрацює з правими партіями, які не пройшли до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на III з’їзді НСНУ у Києві.

«До парламенту не потрапила низка правих партій. А де вони зараз? Чому не з нами?», - сказав Президент.

Він висловив переконання в тому, що ті політичні сили, які протягом всієї своєї діяльності боролися за державність України, мають бути партнерами НСНУ. «Хто повинен консолідувати демократичний рух в Україні? Переконаний – «Наша Україна»», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що керівництво партії несе відповідальність за те, що ці партії й досі не співпрацюють з «Нашою Україною».