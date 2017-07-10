У НАТО вибачилися за ролик про Україну з кадрами мітингу "регіоналів" (відео)
У НАТО назвали помилкою кадри з мітингів Партії регіонів на початку ролика.
Північноатлантичний альянс вибачився за відео про співпрацю з Україною, в якому використав кадри з мітингів в підтримку Партії регіонів.
Про це йдеться в повідомленні НАТО в Twitter.
У НАТО назвали помилкою кадри з мітингів Партії регіонів на початку ролика.
"Ми щиро просимо вибачення за помилку в початку відео. Ми працюємо над виправленням відео", - заявили в альянсі.
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Раніше НАТО оприлюднив відео про співпрацю з Україною "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?". Ролик починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів із партійними прапорами біля Верховної Ради у піднесеному настрої.
Як відомо, 10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.
20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) July 9, 2017