Час відмовитися від політики взаємознищення

Президент України, почесний голова партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО закликає НСНУ відмовитися від політики взаємознищення на користь політики співіснування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на ІІІ з’їзді партії.

«Я бачу, як досягти політичної стабільності в Україні», - сказав Президент. «Через протистояння чи взаємознищення мало чого можна зробити. Ми повинні будувати політику співіснування», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що понад два роки Україна перебуває в стані політичної війни. Однак зараз є можливість досягнути політичної стабільності, принаймні, на найближчі три з половиною роки. «Як досягається стабільність? Це дорога політичної консолідації – почути партнера», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що консолідація повинна відбуватися виключно навколо загальнонаціональних ідей, таких як державність, соборність України, завершення дискусії щодо мовних питань, навколо духовної єдності нації та процесів інтеграції до європейських і євроатлантичних структур.

«Наша Україна» повинна чітко розуміти, що політика взаємознищення – не є наша політика. Вона не повинна стати ціллю», - підкреслив глава держави. Він також наголосив, що партія має боротися не задля перемоги над окремим політиком чи політичною силою, а для завоювання сердець кожної людини.