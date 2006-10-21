Для Катеринчука виступ Ющенка був несподіваним

Катеринчук погоджується з необхідністю перерви в роботі з’їзду НСНУ

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Голова виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК погоджується з необхідністю перерви у роботі з’їзду НСНУ і зізнається, що для нього був сюрпризом сьогоднішній виступ Президента України, почесного голови партії Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що сьогодні у партії відбувається ще один етап оновлення. «Президент оновив Секретаріат (Секретаріат глави держави), тепер він хоче нової стратегії для розвитку партії, і сьогодні Президент у своєму виступі запропонував, як це зробити», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами. за наслідками виступу В.ЮЩЕНКА буде створено робочі групи, до яких увійдуть і делегати з’їзду. М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що ці робочі групи повинні виробити проекти рішень з’їзду, щоб вони були зваженими і корисними для партії та суспільства. «Саме ця технологічна перерва потрібна для того, щоб з’ясувати усі позиції, розгладити існуючі конфлікти і вийти на розуміння того, що суспільству дуже потрібна правоцентристська, сильна партія», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК зізнався, що для нього було несподіванкою те, про що говорив Президент у своєму виступі. При цьому він уникнув відповіді на запитання, чи прогнозує він повну заміну керівництва НСНУ. «Президент у своєму виступі оцінив роботу керівництва партії, у тому числі і я входжу до керівництва партії, тому я думаю, що всі, хто почув Президента, вони зроблять свої висновки», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.