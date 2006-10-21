Ющенко: партія не повинна перетворюватися на ЗАТ

Президент України, почесний голова партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО вважає хибною практику прийняття до партії колишніх посадових осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на ІІІ з’їзді НСНУ у Києві.

«Практика вербування партією осіб, які обіймали високі посади чи були депутатами, призвела до того, що партія стала придатком владних структур», - сказав Президент. Він наголосив, що особливо це було помітно протягом останніх трьох кварталів цього року.

«Я не хочу, щоб партія перетворювалася у закрите акціонерне товариство, де головні акціонери можуть вирішувати, що потрібно для партії», - наголосив В.ЮЩЕНКО.